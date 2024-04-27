59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir etabını Tobias Andersen kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Çeşme - İzmir etabını DSM-Firmenich PostNL Takımı'ndan Danimarkalı Tobias Andersen, 2 saat 50 dakika 58 saniyelik dereceyle kazandı.

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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir etabını Tobias Andersen kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 7. etabına 25 takımdan, 175 bisikletçi katıldı. Çeşme Kalesi’nden başlayan 125.4 kilometrelik tur, Karşıyaka İskelesi’nde bitti.

Q36.5 takımından James Whelan ve Beykoz Belediyespor’dan Natnael Berhana, bitiş çizgisine 98 kilometre kala hızını artırdı. Yarışın son virajında yaşanan kaza nedeniyle birçok sporcu düştü. Yarışı 2 saat 50 dakika 58 saniye sürede tamamlayan DSM-Firmenich PostNL takımından Danimarkalı bisikletçi Tobias Andersen günü galibiyetle noktaladı. İkinciliği Tarteletto-Isorex takımından Timothy Dupont, üçüncülüğü ise Polti Kometa takımından Manuel Penalver aldı.

Kaynak: İHA

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