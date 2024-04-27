Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu oldu

Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu. 1529 geçerli oyun 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu Başkanı oldu.

Şekip Mosturoğlu'nun rakipleri Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 85 oy aldı.

Şekip Mosturoğlu, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada "Seçim sonucunun, 3 Temmuz zaferimizin taçlanması olarak kabul edileceğini düşünüyordum. Bugün 3 Temmuz zaferimiz taçlanmıştır! 3 Temmuz ruhu yaşamaktadır. Hiç kimse bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Sarı-lacivert duvar buradadır. Bu sarı-lacivert duvar burada durduğu sürece Fenerbahçe payidar olacaktır" dedi.

ALİ KOÇ'TAN MOSTUROĞLU'NA TEBRİK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Şekip Mosturoğlu’nu tebrik etti.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerini 1177 oy alan Şekip Mosturoğlu kazandı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Şekip Mosturoğlu’nu tebrik etti. Toplantı sonunda kürsüye çıkarak konuşma yapan Başkan Koç, "Seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel bir süreci hep birlikte tamamladık. 1590 kişi oy kullandı. Bu seçime de çok ilgi vardı aldığımız seçimlerden. Çok adaylı seçimlere çok önem veriyoruz. Rekabetin getirdiği kaliteye önem veriyoruz. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu’nun da çok adaylı seçimli olmasını diliyoruz. Tam bir Fenerbahçe demokrasisi kültürü oturtmaya çalıştık. Fenerbahçe’nin iftihar edeceği bir günü daha tamamlıyoruz. Emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma ve profesyonellere teşekkür ediyorum. Gerek 2 Nisan’da yaptığımız genel kurul, gerek bugün yaptığımız yüksek divan kurulu seçimi. Bir ve beraber olduğumuzda tek yumruk olduğumuzda yıkamayacağımız duvar yoktur, bizi de kimse yıkamaz. Çok dinamik bir dijital dünyada yaşıyoruz. Oluşan birlik ve beraberliğin çok kırılgan olduğunu görüyoruz. Bir ve beraber olalım diyenlerin, camianın birlik ve beraberliğinden bahsedenlerin eylem ve söylemlerin aynı istikamette olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Fenerbahçe’nin iyi gününde de, kötü gününde de hepimiz Fenerbahçeliliğimizi, Fenerbahçe sevgisini, Fenerbahçe tutkusunu, her daim camiamızın menfaatleri çerçevesinde diri tutmalıyız. Camiamıza göz göre göre saldırılar yapılıyor. Suskun kalanlar, mücadeleye destek olmak yerine dışarıdan bakanlar, mücadelemiz için attığımız adımları itibarsızlaştırmaya çalışanlara da şunu söylemek istiyorum; Fenerbahçe tüm isimlerden, kişilerden öndedir" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM DA TOPLANTIDAYDI

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen genel kurula, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu başkan adayları; Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan, Nihat Tokat ve divan kurulu üyeleri katıldı. 12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyelerin oy kullanma işlemine geçilecek. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00’te sona erdi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da 6 yıllık aranın ardından ilk kez Yüksek Divan Kurulu toplantısına geldi.

Kaynak: İHA