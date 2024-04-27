Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı avantajı elde eden Galatasaray 25 Mayıs'ta başkanlık seçimi yapacak.

Seçime 1 aydan kısa bir süre kalırken, mevcut başkan Dursun Özbek, bu seçimde yeniden aday olacağını duyurdu.

25 Mayıs'ta yapılacak olan kulüp başkanlığı seçiminde yeniden aday olacağını duyuran Özbek, bu sayede Galatasaray'ın istikrarlı yönetim anlayışının perçinlenmesini sağlayacağını ifade etti.

Bu seçim Galatasaray için tarihi bir önem taşıyor. Zira kulüp, mali açıdan zor bir dönemden geçerken, bu seçimle birlikte önümüzdeki yıllardaki istikrarı da garanti altına almayı hedefliyor.