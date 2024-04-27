Milli sporcu Enver Yıldırım'dan tarihi başarı: Eskrimde 52 yıl sonra olimpiyat kotası

Milli sporcu Enver Yıldırım, 1972'den sonra eskrimin kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Bu sonuçla birlikte, Yıldırım, olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Milli sporcu Enver Yıldırım'dan tarihi başarı: Eskrimde 52 yıl sonra olimpiyat kotası

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda kılıç kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederek, Türkiye'ye bu disiplinde 1972'den sonra ilk kotayı getirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcunun Paris 2024 için kota aldığı belirtildi.

Kılıç kategorisinde son olarak Münih 1972'de yer alan Türkiye'nin, 52 yıl sonra bu disiplinde Enver Yıldırım'la olimpiyatta yer alacağı kaydedildi.

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