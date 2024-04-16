Milli basketbolcu Onuralp Bitim’den kötü haber: NBA’deki sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'ta forma giyen Onuralp Bitim’den kötü haber geldi. Bitim, göz retinasındaki yırtık nedeniyle sezonu kapadı.

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Milli basketbolcu Onuralp Bitim’den kötü haber: NBA’deki sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'tan yapılan açıklamada, "Onuralp Bitim'in sağ göz retinasında yırtık tespit edildi. Ameliyatı olması gerekiyor ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek." ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki milli basketbolcunun formasını giydiği Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti.

NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayan Onuralp, maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.

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Kaynak: AA

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