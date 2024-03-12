Onuralp Bittim, Chicago Bulls'un en skorer ismi oldu; Ama yetmedi

Amerika ve Kanada takımlarının yer aldığı NBA'de Dallas Mavericks, deplasmanda Chicago Bulls ile karşılaştı.

Dallas, Bulls'u 127-92 mağlup etmeyi başardı.

Bulls forması giyen ve maçta 25 dakika süre alan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 17 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle NBA kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.

Mavericks'in all-star yıldızı Luka Doncic 27 sayı, 12 ribaund, 14 asistle üst üste 7. "triple-double"ını yaptı. Dereck Lively 22 sayı, 7 ribaund, Daniel Gafford 20 sayı, 7 ribaund, Kyrie Irving 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Bulls'ta ise DeMar DeRozan 13 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Nikola Vucevic 13 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Coby White 12 sayıyla oynadı.

KONTRATI TEK YÖNLÜ OLMUŞTU

Chicago Bulls, geçtiğimiz günlerde Onuralp Bitim’in çift yönlü sözleşmesini çok yıllı standart bir sözleşmeye çevirmişti.

Bitim, kontratı değişene kadar hem Chicago Bulls'ta hem NBA G League ekibi Windy City Bulls'ta forma giyiyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem