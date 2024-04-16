Milli eskrimci Doruk Erolçevik dünya şampiyonu oldu

Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Doruk Erolçevik, Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Milli eskrimci Doruk Erolçevik dünya şampiyonu oldu

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 12 Nisan’dan bu yana devam eden Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda bugün yıldız erkekler epede milli eskrimci Doruk Erolçevik finalde Mısırlı rakibi Eslam Osama’yı 15-13 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli eskrimci Doruk Erolçevik dünya şampiyonu oldu - Resim : 1

Erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek bir ilke daha imza atan sporcu geçtiğimiz aylarda Napoli’de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı bronz madalya ile epede Türk eskrim tarihinin ilk Avrupa derecesine sahip olmuştu.

Milli eskrimci Doruk Erolçevik dünya şampiyonu oldu - Resim : 2

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Doruk, şampiyonluk madalyasını T.C. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler’in elinden aldı.

Kaynak: İHA

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