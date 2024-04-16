Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıkladı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi'nin aday olmasına ilişkin Koç, "Aday olmak istiyorsa da hakkıdır. Ancak çoğumuzun düşüncesi, yeni bir kadroyla yeni sezon hazırlıklarının yapılması daha iyi olur." dedi.

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Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıkladı

Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri bugün bir araya Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine dair bir toplantı gerçekleştirdi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantının ardından basın açıklaması düzenledi:

"Bugün tek bir gündemimiz vardı, o da TFF'nin seçim tarihi. Hemfikir olduğumuz konu, ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması. Seçimlerin en kısa zamanda yapılması için yöntemler var. Hukuken iki yöntemi var, imza toplamayı yapabildiğimiz zaman tarih, Haziran'ın 3. haftasına gelebiliyor en erken. Ancak en en erken, TFF'nin kendi iradesi ile alacağı kararla alınabilir. 18 Temmuz'un yeni federasyonun elini kolunu bağlaması açısından uygun olmadığını düşündüğümüz için Haziran başını talep ediyoruz."

"KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK ORTAK HAREKET EDECEĞİZ"

"TFF'nin kendi iradesi ile yapacağı seçimler için en erken süre 22 gün. Böyle bir seçim yapıldığı takdirde yeni TFF'nin önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak bu konuda ortak hareket etme kararı aldık. Birlikte, haziran için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk, bu heyet TFF'ye taleplerimizin sebeplerini anlatacak. O arada imza toplama sürecimiz de devam edecek. Zaten ciddi bir rakama ulaştık."

"DOĞRU OLAN BU ARKADAŞIN İSTİFA ETMESİ"

"Aramızda bir konuda rahatsız olan kulüpler var. İsim vermeyeceğim ama bir TFF yöneticisinin bazı alt lig kulüplerini arayarak, 'Size şöyle yardım yapacağız' demesini son derece yadırgıyoruz. TFF'nin yönetim kurulunu bir üyesinin 'imza vermeyin' demesini son derece yadırgıyoruz. Doğru olan, bu arkadaşın istifa etmesi."

BÜYÜKEKŞİ ADAY OLACAK MI?

"Mevcut başkanımızın aday olup olmayacağı konusu var. Bizim anladığımız, mevcut başkanımızın aday olmayacağı yönündedir ama aday olmak istiyorsa da hakkıdır. Ancak çoğumuzun düşüncesi, yeni bir kadroyla yeni sezon hazırlıklarının yapılması daha iyi olur."

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