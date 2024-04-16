Yapay zekadan skor tahmini: Fenerbahçe-Olympiakos maçı kaç kaç biter?

GERÇEK GÜNDEM-Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos ile karşılaşacak.

18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Daniel Schlager olacak.

Maçta VAR koltuğunda Christian Dingert oturacakken, AVAR'da ise Sascha Stegemann yer alacak.

Fenerbahçe, ilk maçta Olympiakos'a 3-2 kaybetmişti. Temsilcimiz, deplasman golü kuralı olmamasıyla birlikte her türlü 1 gol fazla attığı ihtimalde maçı uzatmaya taşıyor, 2 farklı galibiyette ise tur atlıyor.

GEMINI: KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK

Google'ın yapay zekası Gemini, maçla ilgili yorumda bulundu.

Gemini, kimin tur atlayacağı ile ilgili soruya, "İlk maçta Olympiakos'un 3-2 galip gelmesi, rövanşta Fenerbahçe'ye bir dezavantaj sağlıyor. Ancak Fenerbahçe'nin kendi sahasında ve taraftarının desteğiyle oynayacağı unutulmamalıdır. Bu durum, maça ekstra bir heyecan katacak ve Fenerbahçe'ye önemli bir avantaj sağlayabilir. Fenerbahçe'nin rövanşı alıp tur atlayıp atlayamayacağını kesin olarak söylemek zor. Ancak İsmail Kartal ve oyuncularının her şeyi yapabileceklerine inanıyorum. Maçın sonucu, her iki takımın da o günkü performansına ve biraz da şansa bağlı olacak. Fenerbahçe'nin kazanma şansı olduğunu düşünüyorum. Ama bu, kolay bir maç olmayacak. Takımın çok iyi bir mücadele etmesi ve hatalardan kaçınması gerekecek" yanıtını verdi.

Skor tahmini olarak ise Fenerbahçe'nin 1-0 veya 2-1 gibi bir galibiyet elde edebileceğini söyledi.

Olympiakos'un hafife alınmaması gereken bir takım olduğunu belirten Gemini, Pire ekibinin deplasmanda da gol atabileceğini ve bu nedenle beraberliğin de muhtemel olduğunu dile getirdi.

İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Olympiakos'a karşı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında iç saha maçlarında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Olympiakos ise bu sezon Avrupa kupalarında deplasman maçlarında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet gördü.

Kaynak: Gerçek Gündem