Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Olympiakos maçında Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak.

Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Daniel Schlager olacak.

Maçta VAR koltuğunda Christian Dingert oturacakken, AVAR'da ise Sascha Stegemann yer alacak.

Fenerbahçe, ilk maçta Olympiakos'a 3-2 kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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