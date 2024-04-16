Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı: Vargas'ın selefi Alexia Carutasu ilk kez milli takım kadrosunda

Geçtiğimiz yıl hem Milletler Ligi, Hem Avrupa hem de Dünya Kupası'nın kazanan, bu başarıları ile dünya sıralamasında birinci sıraya çıkan Filenin Sultanları'nın, 2024 Voleybol Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı.

Filenin Sultanları, VNL'nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da sahaya çıkacak. Heyecan dolu karşılaşmalar, voleybolu sevenleri tribünlere bekliyor.

İkinci hafta heyecanı 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da devam ediyor. Filenin Sultanları, zorlu rakiplerine karşı mücadele edecek.

Üçüncü ve son hafta ise 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'de. Filenin Sultanları, bu etapta da galibiyetler alarak turnuvayı zirvede tamamlamak istiyor.

İLK 8'E GİREN FİNALLERDE OYNAYACAK

16 takımın mücadele edeceği VNL'de ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

KADRO

Milli Takımın 30 kişilik geniş sporcu kadrosu ise şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

Filenin Sultanları’nın VNL ilk haftasındaki maç programı ise şu şekilde:

1.Hafta – Antalya/Türkiye

15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

ALEXİA CARUTASU MİLLİ TAKIM'DA!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da heyecan verici bir gelişme yaşandı. Alexia Carutasu, ilk kez milli takım kadrosuna seçildi.

Vakıfbank'ın yıldızı Rumen asıllı Carutasu, Türk vatandaşlığı alarak milli takımda forma giyme hakkı kazanmıştı.

Başarılı sporcu, ilk kez A Milli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Vargas gibi devşirme olan genç pasör çaprazı, geleceğin yıldızları arasında görülüyor.

Carutasu daha önce Romanya'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Kaynak: Gerçek Gündem