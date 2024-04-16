Fenerbahçe, 2-1 öne geçti!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i ağırladı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, final serisinde 2-1 öne geçti ve şampiyonluk yolunda çok önemli avantaj yakaladı.

FENERBAHÇE-ECZACIBAŞI KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Ana Cristina De Souza, Bojana Drca, Melissa Vargas, Arina Fedorovtseva altısı ve libero Gizem Örge ile maça başlayan Fenrbahçe, karşılaşmanın ilk bölümü 8-4 üstün geçti.

Vargas ve Eda ile farkı 7 sayıya çıkaran Fenerbahçe Opet, seti 25-18 kazandı.

Etkili oyununu ikinci sete de taşıyan Fenerbahçe, Melissa Vargas-Arina Fedorovtseva-Eda Erdem üçlüsü ile farkı çift hanelere taşıdı. (17-7) Skor üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, seti 25-19 önde tamamladı ve maçta 2-0 öne geçti.

Kaptan Eda'nın servis turunda üçüncü sete 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, skorda eşitliği yakalayan ve öne geçen konuk takım karşısında Eda ve Vargas ile etkili oldu. Seti 25-22, maçı da 3-0 kazanan Fenerbahçe, final serisinde 2-1 öne geçti.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Yavuz Akdemir, Mehmet Gül

Fenerbahçe: De Souza, Eda Erdem, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem (L), Ada Germen, Meliha Diken,

Eczacıbaşı Dynavit: Naz Aydemir, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Alexa Gray, Stevanovic, Simge Aköz (L), Yaprak Erkek, Elif Şahin, Irina Voronkova, Jack-Kisal

Setler: 25-18, 25-19 ve 25-22

Süre: 84 dakika (24, 29, 31)

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AVANTAJ ELDE ETTİ

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride dördüncü karşılaşma 18 Nisan Perşembe günü Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Eczacıbaşı Dynavit galibiyetinde ise seri beşinci ve son maça taşınacak.

Kaynak: Gerçek Gündem