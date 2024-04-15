Türk Telekom, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 95-91 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Türk Telekom, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 95-91 mağlup etti. Maçın başında Fenerbahçe Beko'nun 7-0'lık seriyle öne geçmesine rağmen Türk Telekom, mücadeleci oyunuyla geri dönüş yaparak ilk periyodu 20-20 berabere tamamladı.

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Türk Telekom, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 95-91 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Türk Telekom, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 95-91 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko maça iyi başlamasına rağmen Türk Telekom'un etkili oyunu sonucunda maçı kazanmayı başardı. Türk Telekom'un üstün performansıyla maçı 95-91 kazandığı belirtildi.

Karşılaşmanın Detayları

Maça 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, mücadelenin ilk 5 dakikasını 9-6 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan Türk Telekom, periyodun bitimine 3 dakika kala maçta ilk kez öne geçmesine rağmen (12-11), bu avantajını koruyamadı. İlk periyot 20-20 eşitlikle geçildi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, 13. dakikada 30-22 öne geçti. Türk Telekom, 15. dakikada farkı 9 sayıya (34-25) çıkarmasına rağmen, toparlanan Fenerbahçe Beko, farkı 2 sayıya (44-42) kadar indirdi. Türk Telekom, soyunma odasına 44-42 önde gitti.

Üçüncü periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, 25. dakika Türk Telekom'un 57-52 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra boyalı alanda rakibine katı savunma uygulamaya devam eden Türk Telekom, üçüncü çeyreği 70-61 üstün tamamladı.

Final periyodunda rakibine sert savunma yapmaya devam eden Türk Telekom, yüzdeli şutlarıyla mücadelenin bitimine 6 dakika kala farkı 14 sayıya (80-66) çıkardı. Fenerbahçe Beko, müsabakanın bitimine 1 dakika 24 saniye kala farkı 4 sayıya (87-83) indirse de hata yapmayan Türk Telekom, mücadeleyi 95-91 kazandı.

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