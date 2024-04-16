Galatasaray, 3-1 yenildi!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2023-24 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 5/6 etabı üçüncü maçında deplasmanda Kuzeyboru ekibi ile karşılaştı.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kaybetti. Bu sonuçla Galatasaray, sezonu 6. sırada bitirdi.

GALATASARAY, BALKAN KUPASI'NDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Öte yandan Galatasaray, önümüzdeki sezon Balkan Kupası'nda ülkemizi temsil edecek.

GALATASARAY-KUZEYBORU KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Mücadeleyi 25-18, 24-26, 25-16, 25-19’luk set sonuçları ile 3-1 kazanan Kuzeyboru ekibi oldu.

Böylece seride durumu 2-1 yapan ev sahibi ekip sezonu 5. olarak tamamladı.

Galatasaray'da en skorer oyuncu 19 sayıyla Logan Eggleston olurken, İlkin 18, Danielle 13, Katarina 7, Ayçin ise 6 sayıyla oynadı.

Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Kuzeyboru: Begiç, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, İrem Cor, Liray Akpınar)

Galatasaray: Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Cuttino (Bihter Yarkın)

Setler: 25-18, 24-26, 25-16, 25-19

Süre: 100 dakika (20, 31, 23, 26)

GALATASARAY'DA İLKİN AYDIN REKOR KIRDI

Sultanlar Ligi'nde bir sezonda en çok sayı üreten yerli smaçör İlkin Aydın oldu.

Sezonu 460 sayı ile tamamlayarak rekor kıran Galatasaraylı oyuncu, lig tarihinde tek sezonda en çok sayı üreten yerli smaçör olma başarısı gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem