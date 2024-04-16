Eski Fenerbahçeli Ümit Özat Zafer Partisi'nde: Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu

Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Spordan Sorumlu Başdanışmanı oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Zafer Partisi'nin İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu’na oy verdiğini açıklayan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Özat, Ümit Özdağ'ın Başdanışmanı olarak görev yapacak.

Ümit Özdağ haberi, X hesabından, "Fenerbahçe Futbol Takımı'nın eski kaptanı, seçkin spor insanı Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkan Spordan Sorumlu Başdanışmanı görevini üstenmiştir" dedi.

Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir. @zaferpartisi @UmitOzatOnline pic.twitter.com/mz16MbN7Zu — Ümit Özdağ (@umitozdag) April 16, 2024

ÜMİT ÖZAT KİMDİR?

Ümit Özat 30 Ekim 1976 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Tam adı Ali Ümit Özat ’tır. Futbola Keçiörengücü’nde başladı. 1994 yılında Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Burada beş sezon boyunca 166 resmi maçta 14 gol attı1. 2000 yılında Bursaspor’a kiralık olarak gitti. Burada sadece 7 maçta forma giydi.

2001 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Fenerbahçe’de altı sezon boyunca 152 resmi maçta 9 gol kaydetti. Fenerbahçe formasıyla üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası’nda mücadele etti.

2007 yılında Almanya’nın Köln takımına bedelsiz olarak transfer oldu. Köln’de iki sezon boyunca 35 resmi maçta oynadı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı. 14 Mart 2009 tarihinde oynanan Karlsruhe maçında kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Bu olay sonrasında futbol hayatını noktaladı.

Ümit Özat Türk Milli Takımı’nda da forma giydi. 1998-2005 yılları arasında A Milli Takım’da 41 maçta oynadı ve bir gol attı. Ayrıca 2002 FIFA Dünya Kupası’nda üçüncülük sevinci yaşadı.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yapmaya başladı. İlk olarak Ankaragücü’nde yardımcı antrenör olarak görev aldı. Daha sonra Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İdman Yurdu, Gençlerbirliği, Giresunspor, Adana Demirspor, Çelik Zenica ve Ankaraspor gibi takımları çalıştırdı1. Şu anda kulüpsüz olan Özat, aynı zamanda spor yorumcusu olarak da faaliyet göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem