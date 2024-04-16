Yerel seçim zaferinin ardından ilk toplantı... CHP lideri Özgür Özel: Hatay'da 3 bin 389 ölü seçmenin yerine oy kullanıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’ta alınan yerel seçim zaferinin ardından partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasının başında belediye başkanı seçilmelerinin ardından milletvekillikleri sona eren 4 ismi selamladı.

Hatay seçimlerine ilişkin yaptıkları başvuruya ilişkin de konuşan Özel, "Tam kanunsuzluk halinin, her bir iddiamızda bu kadar da olmaz dedirten maddesi var. 108 seçmen kısıtlılık kararı varken oy kullandıklarını ispatladık. 3 bin 389 seçmen ölmüş oldukları halde yerlerine oy kullanıldı. Geçersiz oylar farkın 15 katı olmasına rağmen itirazımız reddedilmiştir. Tam kanunsuzluk burada yoksa bu kanun neresinde yazmaktadır, buna susacak olanlar kendi vicdanlarına ne cevap verecekler. Halkın iradesi sakatlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasında, solculara, sosyal demokratlara, İYİ Parti seçmenine ve Kürtlere de selam gönderdi.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Grup Başkanvekilim kendisine ulaşan notlar çerçevesinde burada olanları selamladı. Ben burada olmayan ve bundan sonra da burada olmayacak olan 4 kişiyi selamlamak istiyorum.

Afyonkarahisar milletvekilimiz ve önceki dönem Grup Başkanvekilimiz Burcu Köksal, Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere, Kastamonu milletvekilimiz Hasan Baltacı ve Kırıkkale milletvekilimiz Ahmet Önal…

İllerinde tek milletvekiliydiler, kimi 1 dönem kimi 4 dönemdir bu görevi yaptı. O ilin sesini Türkiye’ye duyurdu. Ve her birisi her iki kişiden birinin oyunu alarak kendilerine verdiğimiz görevi hakkıyla yerine getirerek bu gruptan ayrıldılar ama o illerin belediye başkanı oldular.

Bir de birini yolladık gitti çalıştı, 18 olan oyu 38 yaptı. 5 parti yüzde 20 aldığımız seçimden 10 ay sonra bütün Türkiye’nin gözlerini yaşattı. İsmet Paşanın gözlerini yaşarttı, Özal’ı sevenlerden de oy aldı. Milliyetçileri ayırmadı, Malatya ittifakını kurdu. Malatya’nın evladı Veli Ağbaba’ya teşekkür ediyorum.

'OY VEREN KİMSEYİ PİŞMAN ETMEYECEĞİZ'

Bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize söz veriyoruz.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİME İLİŞKİN

Ortadoğu 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilimi takip ediyoruz. Bu süreçte tarafların gerginliği artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini yineliyorum. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Gazze'de ateşkes sağlanmadan gerilimin engellenmesi mümkün değildir.

Dün Filistin'de olacaktım ama hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra hava sahalarının kapatılması ziyaretimizi ertelememize neden oldu. En kısa zamanda Filistin'e giderek, 33 bin kaybın dünyaya duyurulmasını sağlayacağız. Bize düşen Bülent Ecevit'in Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmaktır.

CHP'Lİ KEPEZ BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASINA İLİŞKİN

Böyle meselelerde yıllardır, kimin sorumluluğu varsa sonuna kadar soruşturulmasını savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Kusuru varsa kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Adaletin tecelli edeceği yer hukuktur. Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, kanunsuzluk ve vicdansızlıkla karşı karşıyayız.

2017'de AK Parti döneminde inşa edilmiş bir teleferik. Hattın yönetimi bakanlık tarafından kabul edilen sertifikalı bir şirkete yaptırılmışken, Mesut Kocagöz, şirketin belediye şirketindeki görevinden ayrılmışken, teleferik 3 kez daha denetlenmişken bugün hiçbir kusuru olmadığı halde tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması; Allah'tan korksunlar. Soma'da 301 madenci öldü bir kamu görevlisi yaşanmadı. 22 yıllık iktidarlarında bir kişiye yargılanma izni vermemişken, yaşanan olayın günah keçisi olarak Mesut Başkan'a yıkanlara yazıklar olsun.

'HATAY'DA 3 BİN 389 ÖLÜ SEÇMENİN YERİNE OY KULLANILDI'

Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için YSK'ya bizzat başvurumuzu yaptım. Eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin o başvurusuyla yenilendiyse bizim dosyamıza göre en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. Tam kanunsuzluk halinin, her bir iddiamızda bu kadar da olmaz dedirten maddesi var. 108 seçmen kısıtlılık kararı varken oy kullandıklarını ispatladık. 3 bin 389 seçmen ölmüş oldukları halde yerlerine oy kullanıldı. Geçersiz oylar farkın 15 katı olmasına rağmen itirazımız reddedilmiştir. Tam kanunsuzluk burada yoksa bu kanun neresinde yazmaktadır, buna susacak olanlar kendi vicdanlarına ne cevap verecekler. Halkın iradesi sakatlanmıştır."