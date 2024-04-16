DEM Parti Hukuk Komisyonu'ndan 'Kobane Davası' açıklaması: Karar beklenirken mahkeme kalemi kararın çıkmayacağını iletmiş

Kobane Davası'nın yarın karara bağlanması beklenirken, DEM Parti Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan, mahkeme kaleminin karar için zamana ihtiyaçları olduğunu ve yarınki duruşmada kararın çıkmayacağını ilettiklerini söyledi.

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DEM Parti Hukuk Komisyonu'ndan 'Kobane Davası' açıklaması: Karar beklenirken mahkeme kalemi kararın çıkmayacağını iletmiş

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı İslami terör örgütü IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırılarını protesto eden, Halkların Demokrasi Partisi(HDP), üyeleri ve milletvekilleri olmak üzere, 18’i tutuklu 108 kişiyi kapsayan Kobanê Davası yarın görülecek.

Davanın yarın karara bağlanması bekleniyor.

Mezopotamya Haber Ajansı'ndan alınan habere göre, DEM Parti Hukuk Komisyonu Eş Sözcüleri Sevda Çelik Özbingöl ve Öztürk Türkdoğan ile avukatlar, yarın Sincan Kampüsü’ndeki mahkeme salonunda görülecek Kobanê Davası’na dair partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Sevda Çelik Özbingöl, Kobanê Davası üzerinden iktidarın "siyasi dizayn" amaçlandığını belirtti. Yaklaşık 8 yıldır devam eden ve hala 18 siyasetçinin tutsak olduğu Kobanê Davası’nın araçsallaştırıldığını söyleyen Özbingöl, müvekkillerinin neredeyse Türk Ceza Yasası’nın tüm sevk maddeleriyle yargılandığını ifade etti.

Özbingöl, yarın duruşmanın görüleceği Sincan’daki davaya katılım çağrısında bulunarak, “Sincan yerleşkesinden devam eden yargılamada bugüne kadar birçok hukuksuzluk ve mağduriyet yaşanmış olmasına rağmen; adalet ve toplumsal barışımıza katkı sunacak bir yargılama süreci ve hukukun işler kılınması talebimizi, çağrımızı da sizin aracılığınızla duyurarak orada bulunacağız” dedi.

'KARAR ÇIKMAYACAĞI İLETİLMİŞ'

Türkdoğan ise mahkeme kaleminin kendilerine haber göndererek karar için zamana ihtiyaçları olduğunu ve yarınki duruşmada kararın çıkmayacağını ilettiğini aktararak şunları söyledi:

“Dolayısıyla yarın ki duruşmada tutuk incelemesi gerçekleştirilecek. Kanunen zorunlu bir inceleme. Biz bütün hazırlıklarımızı yapmıştık yarın karar çıkacakmış gibi orada olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna yaptığımız çağrı halen geçerlidir. Yarın saat 10.00’da Sincan Kampus Duruşma Salonunun önünde partimiz dost kurumlar ve bileşenlerimizle demokratik kamuoyu ile oradaki açıklamamızı gerçekleştireceğiz.Beklentimiz arkadaşlarımızın yarın tahliye edilerek Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ilkesine giden yola dönmesidir. Bizim yarınki beklentimiz, arkadaşlarımızın tamamının tahliye edilmesidir. Hele hele bazı arkadaşlarımız var ki onlar kanunen 7 yıldan fazla tutuklu yargılanamayacağına dair hükmü ihlal edilen arkadaşlarımızdır. Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel kanuna aykırı olarak tam bir siyasi rehine olarak tutulmaktadırlar.

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DEM Parti Kobane Davası Selahattin Demirtaş
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