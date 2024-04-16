Fatih Altaylı'dan Mustafa Varank'a "pub" tepkisi: Uyuşturucu kaçakçılarına vatandaşlık satanların dediğine bak!

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'li Vahap Seçer'in idaresindeki Mersin Belediyesi'nin açtığı pub'la ilgili anayasa hatırlatması yapan eski bakan ve AKP Milletvekili Mustafa Varank'a, "Aile boyu 250 bin dolara sattığınız vatandaşlıkla Avrupa’nın, Balkanların, Avustralya’nın ve hatta Güney Amerika’nın tüm uyuşturucu kaçakçılarını Türk vatandaşı haline getirmeniz, Anayasa’ya ve Anayasa’nın kötü alışkanlıklardan korumakla ilgili maddesine ne kadar uygundu!" diye tepki gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahile alkollü içkilerin daha uyguna satıldığı bar açması nedeniyle gündem oldu. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, X hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i etiketleyerek yaptığı paylaşımda anayasanın 58. maddesindeki “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” hükmünü hatırlattı. Varan “Bir belediyenin, imkânlarını gençleri alkole özendirmek için kullanması en başta anayasamıza aykırı değil mi? Türkiye’nin en pahalı ikinci suyunu içen Mersinlilerin vergisiyle böyle bir mekân işletmek hangi belediyecilik zihniyetinin ürünü?” diye sordu.

Gazeteci Fatih Altaylı da köşesinden Varank'ın açıklamalarının ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek şu satırları kaleme aldı:

"AKP’den bir ismin, Anayasa’nın varlığını hatırlaması çok önemli bir gelişme. Hazır Anayasa diye bir şeyin varlığını hatırlamışlarken sormak isterim. Anayasamıza göre, en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi kararlarının tanımamak, uygulamamak Anayasamıza ne kadar uygun. “O ayrı, bu ayrı” diyorsanız sormaya devam edelim.

UYUŞTURUCU GÖNDERMESİ YAPTI

Altaylı şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye’nin dört yanında fink atan tarikatlar ve cemaatler Anayasamıza ne kadar uygun! Hadi maddesi ile soralım 174. maddesine ne kadar uygun! Çocuklar ve gençleri korumaktan bahsediyor Bakan eskisi. Bu tarikat ve cemaatlerin yurtlarında çocukların taciz, tecavüz ve her türlü cinsel istismara uğraması Anayasamızın çocukları korumakla ilgili bölümüne uyduğu için mi bu konuda bugüne kadar çıt çıkardığınızı duymadık. Orada Anayasa geçerli değil mi! İsterseniz biraz da uyuşturucu mevzuuna girelim Mustafa Varank. Türkiye’nin bir uyuşturucu cennetine çevrilmesi, uyuşturucu kullanma yaşının ilköğretime kadar inmesi Anayasal mı! Anayasa demişken, partinizin üyesi Anayasa Komisyonu Başkanı’nın uyuşturucu kaçakçılarının serbest kalması için hakimleri araması, onlarca kişinin ölümünden sorumlu bu uyuşturucu kaçakçısının Türk vatandaşlığına alınması için kefil olması Anayasa’ya uygun muydu!"