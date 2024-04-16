Kendi evinin balkonunda mahsur kaldı: Kurtarılınca haline acı acı tebessüm etti

İstanbul'da genç bir kız, evinin balkonunda sigara içerken kilitli kaldı. İlginç operasyonun ardından kurtarılan genç kız, haline gülmekten kendisini alamadı.

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İstanbul Kağıthane’de yaşayan genç bir kız, evinin balkonunda sigara içerken kilitli kaldı. Balkonda mahsur kalan kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Olay, ilginç bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Genç kızın olay sonrası kendi haline gülüşü ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

SİGARA İÇERKEN BALKONDA KİLİTLİ KALDI

İstanbul’un Kâğıthane ilçesinde bulunan Hamidiye Mahallesi’nde yaşanan olay, 23 yaşındaki İrem Öztürk'ün evinde tek başına bulunduğu sırada meydana geldi. Sigara içmek için balkona çıkan genç kız, içeriye girmek istediği zaman balkonun kapısını açamayınca mahsur kaldı. Çabalarına rağmen kilitli kapıyı açamayan genç kız, cep telefonuyla itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

KURTARILDIKTAN SONRA HALİNE GÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genç kızın balkonda mahsur kaldığını görünce şaşırdı. Hızla harekete geçen ekipler, özel ekipmanlarıyla balkona ulaştı ve genç kızı güvenli bir şekilde kurtardı. Genç kızın kurtarılma anları, kameralara yansıdı.

Kurtarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen genç kız, olayı anlatırken kendi haline güldü. İrem Öztürk, ekiplere teşekkür ederek olayın şaşkınlığını atlatmaya çalıştığını belirtti. Genç kız, olayın ardından polis eşliğinde evine götürüldü.

Kaynak: İHA

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