Antalya'da kadın cinayeti: Karısını av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Antalya'da bir kişi, karısını av tüfeğiyle öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

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Antalya'da kadın cinayeti: Karısını av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Antalya'nın Serik ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

Fatih Y. (41) ile eşi Nursel Y. (38) arasında Alacami Mahallesi Gökçepınar yolu mevkisindeki kendilerine ait arazide bulundukları sırada tartışma çıktı. Fatih Y, tartışma sırasında eşini yanında bulunan av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Fatih Y'nin intihar etmeden önce telefonla arayarak "Hakkınızı helal edin" dediği yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çiftin ayrılmamaları konusunda daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, boşanma dilekçesi veren Nursel Y'nin dün dilekçeyi geri aldığı, bugün için de psikoloğa gitmek için randevu aldıkları belirtildi.

Çiftin 2'si kız 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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