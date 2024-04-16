"Şakkadanak" Necmettin Batırel'den tepki çeken yorum: Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam, tek kuruş destek vermem

"Şakkadanak" söylemiyle ünlenen Necmettin Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam" yorumunda bulundu.

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"Şakkadanak" Necmettin Batırel'den tepki çeken yorum: Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam, tek kuruş destek vermem

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ekonomi yorumcusu Necmettin Batırel, 31 Mart Mahalli İdari seçimleri ile ilgili tepki çeken bir yorumda bulundu.

TL'nin değer kaybına karşılık, nasıl değer kazanacağı ile ilgili "Şakkadanak 10 milyar dolar satarım herkes şaşırır, ardından bir 10 milyar dolar daha satarım” yorumuyla ünlenen Batırel, X hesabından yaptığı bir paylaşımda hükümete akıl verdi.

Batırel, "Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam" dedi.

Necmettin Batırel şunları söyledi:

"Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam, tek kuruş destek vermem. Mademki bu şehirlerdekilerin büyük çoğunluğu kendilerine hizmet etmeyen başkanları yeniden seçtiler, ne halleri varsa görsünler. Kurunun arasında yaş da yanarmış yanarsa yansın."

Kaynak: Gerçek Gündem

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