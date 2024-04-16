Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı ve sarı bültenle aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov, İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ve sarı bültenle aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı ve sarı bültenle aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov, İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol İnterpol kırmızı bülteniyle dolandırıcılık, sarı bülteniyle de 2 ayrı hırsızlık suçundan uluslararası seviyede aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un İstanbul'da operayonla yakalandığını açıkladı.

Resmi X hesabı üzerinden “Mahzen-27” operasyonu hakkında bilgilendirme yapan Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

“İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-27" operasyonuyla hakkında İnterpol'ün Kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, Sarı Bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kazakistan tarafından "Dolandırıcılık ve Hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bülten ile aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-27" operasyonuyla yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.”

Kaynak: ANKA

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