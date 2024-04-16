Kırmızı bültenle aranan Kazak dolandırıcı İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle dolandırıcılık, sarı bülteniyle de hırsızlık suçundan aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Kırmızı bültenle aranan Kazak dolandırıcı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle dolandırıcılık, sarı bülteniyle de 2 ayrı hırsızlık suçundan uluslararası seviyede aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan tarafından "dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bültenle aranan Nurlan Zharımbetov'un, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu yakalandığını belirtti.

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