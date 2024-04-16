Seçim sonrası ilk Kabine toplanıyor: Enflasyon ve İsrail-İran gerilimi masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplanıyor. Toplantıda, İran- İsrail gerilimi, terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine Toplantısı yerel seçim sonrası, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesini İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim oluşturacak. Toplantıda Ortadoğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yapacağı 12 yıl sonraki ilk resmi ziyaret de masada olacak. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları toplantıda konuşulacak.

Diğer yandan, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları da görüşülecek. Yaz döneminde genişletilmesi planlanan Irak'ın kuzeyindeki operasyonların da masaya yatırılması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomi programındaki son durum toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.