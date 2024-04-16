Seçim sonrası ilk Kabine toplanıyor: Enflasyon ve İsrail-İran gerilimi masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini İran ile İsrail arasında yaşanan gerginlik ve enflasyon oluşturacak

Seçim sonrası ilk Kabine toplanıyor: Enflasyon ve İsrail-İran gerilimi masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplanıyor. Toplantıda, İran- İsrail gerilimi, terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine Toplantısı yerel seçim sonrası, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesini İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim oluşturacak. Toplantıda Ortadoğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yapacağı 12 yıl sonraki ilk resmi ziyaret de masada olacak. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları toplantıda konuşulacak.

Diğer yandan, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları da görüşülecek. Yaz döneminde genişletilmesi planlanan Irak'ın kuzeyindeki operasyonların da masaya yatırılması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomi programındaki son durum toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

Etiketler
Kabine Recep Tayyip Erdoğan İsrail Enflasyon
Batıda lodos, doğuda çığ tehlikesi var Batıda lodos, doğuda çığ tehlikesi var
Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi... Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi...
Apar topar ekrana veda etmişlerdi. Yeni dizinin yayın tarihi açıklandı... Apar topar ekrana veda etmişlerdi. Yeni dizinin yayın tarihi açıklandı...
AKP’li aday Hüseyin Filiz’in Maldivler’de fotoğraf çektirdiği otelde 5 gecelik paket tur 82 bin lira AKP’li aday Hüseyin Filiz’in Maldivler’de fotoğraf çektirdiği otelde 5 gecelik paket tur 82 bin lira
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti
Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt: Burası Türkiye Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt
Sözcü: Camide mültecileri yakalayan polise imamdan tehdit, emniyet müdüründen “Psikolojin bozulmuş” baskısı Sözcü: Camide yüzlerce mülteciyi yakalayan polise imamdan tehdit
İsrail, İran'a karşı hava saldırısı hazırlıklarını tamamladı İsrail, İran'a karşı hava saldırısı hazırlıklarını tamamladı
Umman'da sel felaketi: Ölü sayısı yükseliyor Umman'da sel felaketi: Ölü sayısı yükseliyor