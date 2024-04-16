AKP’li aday Hüseyin Filiz’in Maldivler’de fotoğraf çektirdiği otelde 5 gecelik paket tur 82 bin lira

AKP’nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz’in Maldivler’de çektirdiği tatil fotoğrafı tartışma konusu oldu. Filiz’in plajından fotoğrafını paylaştığı Constance Halaveli Resort otelde 5 gece 6 günlük kişi başı paket turun fiyatları 82 bin liradan başlıyor.

AKP’li aday Hüseyin Filiz’in Maldivler’de fotoğraf çektirdiği otelde 5 gecelik paket tur 82 bin lira

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monako yat kulübünde yediği ıstakozu sosyal medyadan paylaşmasının ardından Hüseyin Filiz’in Maldivler tatil paylaşımı da gündem oldu. Filiz’e çok sayıda tepki geldi. Hüseyin Filiz, tepkilere kişisel sosyal medya hesabından “2018 yılında milletvekilliği görevimi tamamladım ve 2018 yılından bugüne kadar belediye başkanlığı dışında hiçbir yerde aktif görevim yok. 40 yıllık sanayici ve iş adamıyım. Ailemle ve torunlarımla yapmış olduğum bir tatil üzerinden maksatlı, haksız ve haddini aşan sözler söylüyorsunuz. Torunlarım hakkında yorumlar yapıyorsunuz, yapmayın” diye yanıt verdi.

Sözcü’den Tarık Işık’ın haberine göre, Filiz’in plajından fotoğrafını paylaştığı Constance Halaveli Resort, Maldivler’deki en revaçta otellerden biri olarak biliniyor. Otel adını da Maldivler Halaveli adasından alıyor.

Filiz’in Maldivler sahilinde fotoğraf çektirdiği Constance Halaveli Resort’ta konaklamak kişi başı 8 emekli maaşı tutuyor. 5 gece 6 günlük kişi başı paket tur, 82 bin liradan başlıyor.

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