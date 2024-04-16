Samsun'da nişan merasiminde kavga çıktı: 4 kişi bıçaklandı, 2 kişi tutuklandı
Samsun'da bir nişan törenine katılanlar arasında kavga çıktı. 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavganın ardından 2 kişi tutuklandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.
Adatepe Mahallesi'nde bir nişan merasiminde halay çekme esnasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, M.G, E.G. ve S.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.K. müdahalenin arından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.G'nin Vezirköprü Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, E.G ve E.G'nin ise tedavileri sonrası taburcu edildiği öğrenildi.
Olay sonrası gözaltına alınan M.A. (25) ve R.A. (22) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.