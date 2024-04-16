Hakan Ural: Sosyal medyada belli odakların topyekün saldırısıyla karşı karşıya kaldım

Hakan Ural, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Ural, kendisine yapılan eleştirilerin kasıtlı ve sistematik şekilde yürütüldüğünü savundu.

Son Güncelleme:
Hakan Ural: Sosyal medyada belli odakların topyekün saldırısıyla karşı karşıya kaldım

Kanal D’de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında yorumculuk yapan magazin ünlüsü ve Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural, hakkındaki eleştirilere yönelik açıklama yaptı.

İran-İsrail gerilimi üzerine yaptığı yorum üzerinden eleştirilen Hakan Ural, eleştirilerin kasıtlı ve sistematik bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Ural, “Sosyal medyadaki troller ve basındaki muhalif kisvesine bürünen ‘sözde gazeteciler’ yoluyla, belli odakların topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldım” dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE İLKESEL BİR DURUŞ SERGİLEDİM"

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da Murat Kurum’a desteğini açıklayan Ural, seçim sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi.

Yerel seçimlerde hizmet odaklı bir tercih yaptığını dile getiren Ural, seçimden sonra görüşlerinin değişmediğinin altını çizdi. Seçim sonucunun ilkelerini etkilemediğini dile getirdi.

"SİYASETE GİRMEYECEĞİM"

Hakan Ural, siyasete gireceği iddialarına ilişkin ise daha önce gelen milletvekilliği teklifini reddettiğini söyledi.

Siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Ural, kendi görüşlerine en yakın partinin tahmin edilenin aksine AK Parti değil, Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu dile getirdi.

Etiketler
Hakan Ural
Son Güncelleme:
81 ilde yeni düzenlemeye gidildi. Tapuda sistem tümüyle değişti... 81 ilde yeni düzenlemeye gidildi. Tapuda sistem tümüyle değişti...
Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı
Taze alınmış gibi oluyor... Ispanağı aylarca bozulmadan saklamanın yolu Taze alınmış gibi oluyor... Ispanağı aylarca bozulmadan saklamanın yolu
Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt: Burası Türkiye Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti
Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt: Burası Türkiye Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt
Sözcü: Camide mültecileri yakalayan polise imamdan tehdit, emniyet müdüründen “Psikolojin bozulmuş” baskısı Sözcü: Camide yüzlerce mülteciyi yakalayan polise imamdan tehdit
İsrail, İran'a karşı hava saldırısı hazırlıklarını tamamladı İsrail, İran'a karşı hava saldırısı hazırlıklarını tamamladı
Umman'da sel felaketi: Ölü sayısı yükseliyor Umman'da sel felaketi: Ölü sayısı yükseliyor