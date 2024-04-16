Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt: Burası Türkiye

Selçuk Bayraktar, Hakkari Çukurca’da çekilen fotoğrafına "Defol Kürdistan'dan" diyerek tepki gösteren gazeteci Frederike Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe "Burası Türkiye" diyerek karşılık verdi.

Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt: Burası Türkiye

Baykar firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink'in paylaşımına Türkçe ve Kürtçe yanıt verdi.

Frederike Geerdink X hesabından, Bayraktar'ın Hakkari'den paylaştığı fotoğrafı alıntılayarak "Defol Kürdistan'dan" ifadelerini kullandı.

Geerdink'e yanıt veren Bayraktar, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer" dedi.

Frederike Geerdink, 2006 yılında Türkiye'ye yerleşmiş, 2012'den itibaren de Diyarbakır'da çalışmalar yapmıştı. Hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla dava açılan ve iki kez tutuklanan Geerdink, 3 Eylül 2015 yılında sınır dışı edildi.

Etiketler
Selçuk Bayraktar
Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor
Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı
Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu... Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu...
Bakan Özhaseki'den uyarı geldi: Afrika sıcakları geliyor Bakan Özhaseki'den uyarı geldi: Afrika sıcakları geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti
Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt: Burası Türkiye Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt
Sözcü: Camide mültecileri yakalayan polise imamdan tehdit, emniyet müdüründen “Psikolojin bozulmuş” baskısı Sözcü: Camide yüzlerce mülteciyi yakalayan polise imamdan tehdit
İsrail, İran'a karşı hava saldırısı hazırlıklarını tamamladı İsrail, İran'a karşı hava saldırısı hazırlıklarını tamamladı
Umman'da sel felaketi: Ölü sayısı yükseliyor Umman'da sel felaketi: Ölü sayısı yükseliyor