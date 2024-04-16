Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt: Burası Türkiye

Baykar firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink'in paylaşımına Türkçe ve Kürtçe yanıt verdi.

Frederike Geerdink X hesabından, Bayraktar'ın Hakkari'den paylaştığı fotoğrafı alıntılayarak "Defol Kürdistan'dan" ifadelerini kullandı.

Geerdink'e yanıt veren Bayraktar, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer" dedi.

Frederike Geerdink, 2006 yılında Türkiye'ye yerleşmiş, 2012'den itibaren de Diyarbakır'da çalışmalar yapmıştı. Hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla dava açılan ve iki kez tutuklanan Geerdink, 3 Eylül 2015 yılında sınır dışı edildi.