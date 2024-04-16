Bakan Özhaseki'den uyarı geldi: Afrika sıcakları geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki artan sıcaklıkların ülke geneline tesir edeceğini duyurarak uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan değerlendirmeye göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle bazı bölgelerde sıcaklıkların 30 dereceyi aşması bekleniyor.

YAŞLI VE HASTALARI UYARDI!

Bakan Özhaseki, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşları, sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların sağlık için gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini takip etmelerinin önemine işaret etti.

"ORMAN YANGINLARINA KARŞI DUYARLI OLALIM"

Ayrıca Bakan Özhaseki, orman yangınlarına karşı da duyarlılık çağrısında bulundu. Sıcak hava dalgasının orman yangınları riskini artırabileceğini belirten Özhaseki, "Oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum." dedi.