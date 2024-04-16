Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti

Prof. Dr. Sezer Hatemi vefat etti. Hatemi'nin vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

Koca'nın paylaşımı şöyle: "İhtisas dönemi hocalarımdan Prof. Dr. Sezer Hatemi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümünün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak."

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