Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu
Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde bulunan sahile vurmuş ölü yunuslar bulundu.
Sinop'ta kıyıya vurmuş üç ölü yunus bulundu. Yetkililerince yunuslardan örmekler alınarak ölüm nedenlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
Bostancılı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde üç ölü yunus gördü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden alınan ölü yunuslar, gömülecekleri alana götürüldü.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince yunuslardan örnekler alınarak ölüm nedenlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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