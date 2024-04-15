İYİ Parti Ordu'da vazgeçmedi: Bir kez daha YSK'ye başvurdular

İYİ Parti, az bir farkla AKP'ye kaybettiği Ordu Büyükşehir Belediyesi için YSK'ye bir kez daha başvurdu.

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İYİ Parti Ordu'da vazgeçmedi: Bir kez daha YSK'ye başvurdular

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ye bir kez daha başvurduklarını bildirdi.

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ye başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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