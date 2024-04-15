Eleştirisine "geri zekalısın" diye yanıt vermişti I Özgür Demirtaş'tan Hakan Ural'a "sahte çürük raporu" göndermesi: Başka söze gerek yok

Hakan Ural, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kendisi için söylediği "R" yapıyor sözlerine, "Ekonomi uzmanı, sen nasıl bir geri zekalısın" diyerek yanıt verdi. Demirtaş, Ural'ın bu sözlerine ise "Öz babası askerden kaçmak için sahte çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok" diye cevap verdi.

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Eleştirisine "geri zekalısın" diye yanıt vermişti I Özgür Demirtaş'tan Hakan Ural'a "sahte çürük raporu" göndermesi: Başka söze gerek yok

Televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla ünlenen Hakan Ural, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kendisine yönelik eleştirisine bir şekilde cevap verdi.

Bir televizyon programında ekonomi değerlendirmesinde bulunan Hakan Ural, iki porsiyon dönere 1370 TL ödediğini söylemiş ve "Her şey çok pahalı" yorumunu yapmıştı.

AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven yorumlarda bulunan Ural'ın bu değerlendirmesi hakkında yorumda bulunan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabından yaptığı paylaşımda Ural'ın "R" yaptığını söylemişti.

R yapma deyimi, arabalardaki geri vitesi temsilen, sözünden dönme manasında kullanılıyor.

'SEN NASIL BİR GERİ ZEKALISIN'

Kanal D ekranlarından Özgür Demirtaş'ın eleştirisine yanıt veren Ural, Demirtaş'a "geri zekalı" dedi.

Ural, Demirtaş için şunları söyledi:

"Ekonomi uzmanı, sen nasıl bir geri zekalısın. Siyasi beklentim varmış da olmamış. Oğlum benim yediğim önümde yemediğim arkamda. Benim vekillik beklentim yok. Hayatımdan memnunum."

DEMİRTAŞ: ÖZ BABASI ASKERDEN KAÇMAK İÇİN SAHTE ÇÜRÜK RAPORU ALDIĞINI SÖYLEMİŞ. BAŞKA SÖZE GEREK YOK

Ural'ın yanıtını X hesabından alıntılayan Demirtaş, Babasının beyanlarını hatırlatarak, Ural'ın "askerden kaçmak için sahte çürük raporu" aldığını hatırlattı.

Demirtaş şunları söyledi:

"Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş. Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim. Askerlik konusuna gelince: ÖZ babası askerden kaçmak için SAHTE çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok."

URAL GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısı için “Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor” yorumuyla ve 31 Mart öncesi yaptığı seçim tahmininin tutmaması ile gündeme gelen Ural, sosyal medyanın eğlence konusu olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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