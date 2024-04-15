Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisindeki AKP Grup Başkanvekilliği görevi bitti

AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun İBB Meclisi'ndeki AKP Grup Başkanvekilliği görevi sonlandı.

Geçen dönem İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde AKP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Tevfik Göksu’nun görevi sonlandı. Göksu, yeni dönemde de Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek.

Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “5 yıl boyunca İstanbulluların hakkını savunmak için gece gündüz mücadele ederek İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Tevfik Göksu Başkanımızın bu görevi bugün itibarıyla tamamlandı. Başkanımızın Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclis üyesi görevi devam etmektedir” ifadelerini kullandı.