AKP'den MHP'ye geçen belediyenin borcu belediye binasına asıldı: Tam 262 milyon 692 bin lira!

Kütahya Gediz'de AKP'den MHP'ye geçen belediyenin borcunun 262 milyon 692 bin lira borcu olduğu ortaya çıktı. MHP’li Belediye Başkanı Necdet Akel, AKP döneminin borcunu belediye binasına astırdı.

AKP'den MHP'ye geçen belediyenin borcu belediye binasına asıldı: Tam 262 milyon 692 bin lira!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP’den MHP’ye geçen belediyede, önceki dönemden kalan borçlar belediye binasına asıldı. Güncel olarak Gediz Belediyesi'nin 262 milyon 692 bin lira borcu olduğu ortaya çıktı.

MHP’li Belediye Başkanı Necdet Akel, belediyeyi AKP’nin yönettiği süre boyunca yapılan borçlarını sıraladığı dev afişi belediye binasına astırdı.

Belediye binasına asılan dev pankartta vergi borçları, kurumlar ve esnafa ödenmeyen borçlar, müteahhitlere ödenmeyen borçlar, ihalesi yapılmış, hak edişi bekleyen borçlar, birliklere olan borçlar, Güneş enerjisi ve diğer krediler, emekli kıdem tazminatı krediler, iller bankasından alınan krediler olarak ana başlıklar altında sıralandı.

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