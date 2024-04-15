93 yaşındaki Rahmi Koç, Miami'deki 'Küba' gecesinde kurtlarını döktü, şarkı söyledi
Rahmi Koç, Miami'de lüks bir mekandaki Küba gecesine katıldı. Kübalı şarkıcıya Marakas ile eşlik eden Rahmi Koç'un dans ettiği de görüldü. Koç'un görüntüleri sosyal medyadan çok konuşulanlar arasına girdi.
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ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde lüks bir evi olan, Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi Koç, sosyal medyada gündem oldu.
Rahmi Koç, Miami'de lüks bir mekanda şarkı söyleyip dans ederken görüntülendi.
Mekandaki Küba gecesine katılan Koç, Kübalı şarkıcıya Marakas ile eşlik etti.
93 yaşındaki Koç'un görüntüleri X platformunda çokça kez paylaşıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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