Manavgat'ta ormanlık alanda yangın

Antalya’nın tatil beldelerinden biri olan Manavgat ilçesinde otel bölgelerine yakın noktada orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

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Antalya’nın meşhur tatil beldeleri arasında yer alan Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi’ndeki ormanda, sabah saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın bölgesine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve Manavgat Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

Oteller bölgesine yakın noktada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından büyümeden kontrol altına alınırken 1 dönümlük yanan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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