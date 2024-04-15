MSB açıklık getirdi: ABD ile Türkiye'de yapılacak eğitimler ne anlama geliyor?

MSB'den yapılan açıklamaya göre, 15-17 Nisan tarihlerinde Türkiye hava sahasında ABD ile yapılacak olan eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisinin olmadığı açıklandı.

Son Güncelleme:
MSB açıklık getirdi: ABD ile Türkiye'de yapılacak eğitimler ne anlama geliyor?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16’larımız eşliğinde ABD’ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

MSB, 15 ve 17 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin havasında F-16'lar eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla yapılacak havada yakıt ikmali ve müşterek taarruz kontrolör eğitimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Nisan 2024 tarihinde MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda paylaştığımız 15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16’larımız eşliğinde ABD’ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."

Kaynak: ANKA

Etiketler
ABD F-16 Türkiye Milli Savunma Bakanlığı
Son Güncelleme:
Manavgat'ta ormanlık alanda yangın Manavgat'ta ormanlık alanda yangın
Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu... Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu...
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzleri güldürdü İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzleri güldürdü
AKP'den MHP'ye geçen belediyenin borcu belediye binasına asıldı: Tam 262 milyon 692 bin lira! AKP'den MHP'ye geçen belediyenin borcu belediye binasına asıldı:
İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü yeni anlaşmaya imza attı! Kimse beklemiyordu İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü yeni anlaşmaya imza attı! Kimse beklemiyordu
93 yaşındaki Rahmi Koç, Miami'deki 'Küba' gecesinde kurtlarını döktü, şarkı söyledi 93 yaşındaki Rahmi Koç, Miami'deki 'Küba' gecesinde kurtlarını döktü, şarkı söyledi
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil
Kozan'da İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti! Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiler İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti!
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu: Bir ablamın babası da çok ünlü bir isim "Bir ablamın babası da çok ünlü bir isim"
Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar da artacak Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı
Teleferik faciasından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı