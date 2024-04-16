Şırnak'ta feci kaza: Dereye devrilen araçtaki 4 kişi öldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde dereye devrilen araçtaki 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

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Şırnak'ta feci kaza: Dereye devrilen araçtaki 4 kişi öldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

Ferhat Bilen idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yeşilyuva Mahallesi'nde dereye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dereye düşen hafif ticari araçtan sürücünün yanı sıra araçtaki Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu'nu çıkardı.

Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 4'ü hayatını kaybetti, Demircioğlu'nun tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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