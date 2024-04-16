Gazeteci Uğur Dündar’dan “babalık davası” açıklaması

Gazeteci Uğur Dündar, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun ablasının babasının da ünlü olmasını açıklamasının ardından hakkındaki iddiayı yalanladı.

Gazeteci Uğur Dündar’dan “babalık davası” açıklaması

Sabah gazetesi, sanatçı Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu’nun “Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim” dediği kişinin gazeteci Uğur Dündar olduğunu iddia etti.

Gazeteci Dündar’dan söz konusu iddiaya yalanlama geldi.

Sabah gazetesi Dündar hakkında açılan bir babalık davası olduğunu ve haziran ayınca görüleceğini iddia etmişti.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve SON SÖZÜ SÖYLEYECEK KURUM OLAN ADLİ TIP KURUMU DNA İNCELEMESİNİ BİTİRDİ VE BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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