AKP'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin binasına asıldı: 2 milyar TL'lik borç tablosu!

15 yıl sonra AKP’den CHP’ye geçen İstanbul’daki Sancaktepe Belediyesi’nin borç tablosu belediye binasına asıldı. Tabloya göre; belediyenin yaklaşık 2 milyar TL'lik borcu var

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz’ın sosyal medya hesabından “Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu” ifadeleriyle paylaştığı borç tablosuna göre, belediye yaklaşık 2 milyar TL borçla devredildi.

Belediyenin sadece müteahhitlere olan borcu ise 804 milyon TL olarak açıklandı.

Sancaktepe Belediyesi, AKP döneminde yapılan lüks ve ihtişamlı belediye binasıyla da gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, "AKP’nin kaybetmesi boşuna değil. Alper Yeğin’i tebrik etmek için Sancaktepe Belediyesi’ne gittim. Sancaktepe Belediyesi’nin başkanlık katı 6.000 m2, burada bir sürü dinlenme odası var, jakuzi (lüks banyo), yemek odası, 200 m2 mutfak var" ifadelerini kullanmıştı. Eski başkan Şeyma Döğücü, "iftira" olarak niteleyip başkanlık makamından canlı yayın açılmasını istemişti.

Bir önceki belediye başkanı İsmail Erdem ise 2017 yılında yapılan katta, 'başkanlık makamı, toplantı-yönetim odası, halkla ilişkiler odası, misafir bekleme salonu, özel kalem odası, başkanlık danışman birim odaları, mescid ve 20 metrekare mutfak olduğunu açıklamıştı.

CHP'li yeni belediye başkanı Alper Yeğin ise şatafatlı başkanlık katıyla ilgili bilgiyi doğruladı ancak bir önceki başkan İsmail Erdem döneminde tasarlandığını belirterek, "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında her hangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır" demişti.

Son olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar üzerine resen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" soruşturması başlattı.