Bahçeli: Milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleştirilen partisinin ilk grup toplantısında konuştu.

2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin katılım oranına kıyasla 31 Mart'taki düşük orana dikkati çeken Bahçeli, yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşın sandığa gitmediğini de belirterek, "Milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tüm iyi severliğimle milletimizin partimizin milletimizin bahtının açık olmasını diliyorum. İnsanından kopan siyasetçinin kaderi suya nakışlar çizmek sonunda ise dibe çakılmaktır. Siyaset nesillerin hayatını müsbet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır.

Hiç kuşkusuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet neyi istiyor, nasıl karar veriyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır, tartışmasızdır. Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir. Milli iradenin hükmüde toz kondurmamız düşünülemeyecektir. MHP, Türk milletine varlığını adamış, siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu her zaman ve her şart altında gaye dinmiştir. Buna da aynen devam edilecektir.

Bugünün sosyal ve ekonomik temeli, ihtiyaç ve isteklerinin aksine siyaset yapamayacağımız gibi geleceğin planlamasını ihmal ederek de asla mevzi ve mesafe alamayız. Biz görevimizin farkındayız, yapacaklarımızın şuurundayız. Vizyonu yetişmeyenlerin nefeslerinin tükendiği yerde terk etmeleri, hatta farklı tesirlerin sonucu yılmaları umutsuzluk ve yılgınlık çarkına kapılmaları bundan sonra da temeldir. Ancak MHP’nin inanmış, irade göstermiş, ahlaki ve fikri olgunluğuna erişmiş hiçbir mensubunun devşirilip yarı yolda devrilmesi artık söz konusu değildir. Türkiyemizi hak ettiği gelişmişlik statüsüne mutlaka çıkarmalıyız. Siyaset önceliğimiz, sınıflara, zümrelere şahıslara hiçbir ayrıcalık tanımadan yalnızca milletimizin tamamını tarihi perspektif içinde kucaklayan ve onun devamını amaçlayan bir kavrayışla hareket etmektir. Bizim milliyetçiliğimiz, Türk milletinin tarih içerisinde yorulmuş olan milli değerleri ile çağın birikimi olan gelişmeleri birlikte yaşatmayı, milli ile evrenseli beraberce değerlendirmeyi esas almaktır. Bu çerçevede günümüzün ekonomik teknolojik diplomatik ve diğer alanlarında gün ve gün cesameti artan ters akıntılara göğüs germeliyiz. Türk siyaset yapısını gelişen toplumun taleplerine göre milli ve manevi değerlere müzahir olacak şekilde yeniden ele almalı yeni bir anayasa ile de taçlandırmalıyız.

Tek çare dünyaya Türkiye merkezli bakmakla, küresel ilişki ağlarını Türkçe okumakla mümkündür. Böyle bir siyaset anlayışı yalnızca Türkiye'yi değil soydaşlarımızı, din kardeşlerimizi ve yardım eli gözleyen mazlum milletleri de kurtaracak yeni bir hamle üstünlüğünü kazandıracak, tıpkı bir bayrak gibi yükselecektir.

Bilinmelidir ki ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Unutulmasın ki ülkeye sevdalandık, ülküye yemin ettik.

İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur İttifakı'dır ve varlığını kararlılıkla devam ettirecektir. Tarihte büyük devletler kurulmuştur. Ve bu potansiyeli defalarca göstermiş olan Türk milletinin bugün her evde, her ocakta, her ana yüreğinde yaşattığı medeniyet kudreti, onu saklı durduğu yerden çıkaracak samimiyeti, marifeti ve cesareti beklemektedir. Beklenen o samimiyet, o marifet, o cesaret şükürler olsun ki MHP ile Cumhur İttifakı'nda tecelli etmiştir.

YEREL SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

Geldiğimiz bu aşamada MHP'nin 31 Mart seçimleriyle ilgili görüş ve değerlendirmeleri 3 madde halinde şunlardır:

Biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nden 10 ay sonra milletimiz bu defa da yerel seçimler için sandık başına gitmiştir. Yeni yılın ilk seçimi tamamlanmış, seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Milletimizin hür iradesiyle verdiği demokratik karara saygılıyız. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve siyasi partilere hayırlı olması da temennimizdir. Genel seçimlerin doğasıyla yerel seçimlerin doğası elbette farklıdır. İkisini birbirine karıştırmak yanlıştır. Yerel seçimlerde özne ve öncelik adaylar olduğu halde genel seçimlerde partilerdir.

"'YEREL İKTİDAR OLDUK' DİYENLER HAYAL ALEMİNDEDİR"

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra el değiştiren, birisinin çıkıp diğerinin indiği bir iktidar yapısı yoktur.

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra rota değiştiren, hedeflerinden sapan, iddialarından cayan, yerinde sayan bir Türkiye yoktur, olması da mevzu konusu değildir. "Yerel iktidar olduk" diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'dir. Fazladan üç beş belediye başkanlığı kazanmakla yerel iktidar tantanası koparanların siyasetin nesnel gerçeklerine vakıf olmadıkları ayan beyan ortadadır. Kendi partilerinde disiplini tesis edemeyenlerin, birlik ve beraberliği kaybedenlerin, üstelik hiçbir projesi olmayanların hasbel kader konjonktürel sebeplerle ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır. Şımarıklığın alemi hiç yoktur. Çünkü bugün şımaranların, yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir.

"MİLLİ İRADE TAM VE EKSİKSİZ OLARAK SANDIĞA YANSIMAMIŞTIR"

31 Mart seçimlerine katılım oranı diğer seçimlerle mukayese edildiğinde çarpıcı derecede düşüktür. Yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşımızın sandığa gitmediği anlaşılmaktadır. Bundan dolayı milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır. CHP Genel Başkanının yüzde 25'lik cam tavanı çatlatma masalını anlatmasının dayanağı da budur. Tavanı çatlamış bir partinin ayağı yere basmayacaktır. Kaldı ki tavanı çatlak olanın temeli çürüktür, ayakta kalması mucizelere bağlıdır. "Sokağın sesini duyduk, değişim sandığa yansıdı" diyerek belirlenen kendilerini dev aynasında görenlerin, DEM'lenmiş siyasi garabetlerin ne bir dünya görüşü ne de mütekamil bir fikri ve siyaset çizgisi vardır.

Tesadüflerin ve tepkisizliklerin bileşkesinde elde edilen gelip geçici seçim başarısının nasıl ağır bir yüke dönüşeceğini her insanımız yakın bir vadede şahit olacaktır.

"MİLLETİMİZİN MESAJINI ALDIK, ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK"

31 Mart seçimlerinde tesir eden olgulardan birisi ekonomik sıkıntılar ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar diğeri ise mahalli özellik ve şartlara muvaffak adayların tespitindeki bazı açmazlardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve gerekli çalışmaları başlattık. MHP ile Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzumdur.

MHP, seçimlerden başarıyla çıkmıştır. Hiç kimse bu gerçeği karalamaya ve kapatmaya teşebbüs etmemelidir. Türk milleti sevdalılarına sahip çıkmıştır. Türk milleti geleceğini Cumhur İttifakı'nda görmüştür. Bayram mesajında da değindiğim üzere Türkiye sandıktan kurulmamıştır, Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır.

"HDP VE DEM PARTİ KAPATILMALIDIR"

Kasten uzatılan HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı, arkasında sıra DEM'e gelmeli, nitekim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli, başka isimlerle açılması anayasa çerçevesinde engellenmelidir. Siyasi ve demokratik istikrarı zaafa uğratan ve uygulamada şahit olunan bazı çarpıklıklar ilerleyen süreçte giderilmelidir. Önümüzdeki sıcak gündemlerin birisi de sivil, demokratik ve kapsayıcı yeni anayasa hazırlığı olmalıdır.