Tanju Özcan: Afrikalı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversite’nde okuyan Afrikalı yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapılacağını söyledi.

Tanju Özcan: Afrikalı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) Afrika’dan gelen öğrencilerin sayısında artış olduğunu ifade etti.

BAİBÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü olarak atanan Prof. Dr. İbrahim Kürtül’ün Karabük Üniversitesi’ndeki Afrika’dan gelen yabancı öğrenci sayısının artmasına sebep olduğunu iddia eden Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile öğrencilerin getirilmesini organize ettiğini ileri sürdüğü İbrahim Kürtül’ün görevden alınmasını istedi.

Bolu’da da Afrikalı öğrencilerin sayısının arttığını ifade eden Başkan Özcan, Afrikalı yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapılacağını açıkladı.

Bolu’daki yabancı öğrenci sayısının 3 yılda 15 katına çıktığını ifade eden Başkan Özcan, “Şu anda Bolu’da bizim tespitlerimize göre 102 ülkeden öğrenci var. Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu dahi olduğunu bilmiyoruz. Ajanslar türedi. Bu ajansa Somali’den başvuruyor. Ajans buna diyor ki ‘Şu üniversiteye senin kaydını yaptırırsak 18 bin liraya mâl olur’ diyor. Kendi komisyonu hariç. Üniversite bunlardan 3-5 kuruş para alıyor ama üniversiteye maliyeti çok daha fazla. Belediye olarak bizim yetkilerimiz sınırlı. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız. Onun dışında neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz. Bunlar öğrenci mi değil mi belli değil? Orada suça karışıp karışmadıkları belli değil, kim oldukları belli değil” dedi.

Etiketler
Tanju Özcan Bolu
81 ilde yeni düzenlemeye gidildi. Tapuda sistem tümüyle değişti... 81 ilde yeni düzenlemeye gidildi. Tapuda sistem tümüyle değişti...
Ali Mahir Başarır, Kepez Belediye Başkanı Karagöz'ü cezaevinde ziyaret etti Ali Mahir Başarır, Kepez Belediye Başkanı Karagöz'ü cezaevinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile Gazze konusunda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile Gazze konusunda görüştü
Ünlü mağaza zinciri iflas etti. Yüzlerce şubesinin kapısına kilit vuruluyor Ünlü mağaza zinciri iflas etti. Yüzlerce şubesinin kapısına kilit vuruluyor
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti
Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt: Burası Türkiye Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt
Sözcü: Camide mültecileri yakalayan polise imamdan tehdit, emniyet müdüründen “Psikolojin bozulmuş” baskısı Sözcü: Camide yüzlerce mülteciyi yakalayan polise imamdan tehdit
İsrail, İran'a karşı hava saldırısı hazırlıklarını tamamladı İsrail, İran'a karşı hava saldırısı hazırlıklarını tamamladı
Umman'da sel felaketi: Ölü sayısı yükseliyor Umman'da sel felaketi: Ölü sayısı yükseliyor