Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile Gazze konusunda görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'yi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile Gazze konusunda görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı haftasında başlayan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, görüşmelerinde birçok liderle ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bu gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail’in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler."

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