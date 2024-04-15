Özgür Özel, YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusunda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) tam kanunsuzluk başvurusunda bulundu ve yaptığı açıklamada, seçimde yaşanan hukuksuzlukları dile getirdi. Özel, YSK'nın vereceği kararın siyasi bir karar olacağını belirtti ve seçmenin vicdanına güvendiğini vurguladı. Ayrıca, seçmenin mağduriyetini ve yapılan hukuksuzlukları eleştirdi ve talimat verenlere seslenerek seçmenin vicdanından dönüldüğünü ve ülkeye iyilik yapılmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin YSK’ya yapılan tam kanunsuzluk başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

'Yağacağımı Söylemiştim'

“Siz YSK’yı takip eden kameraman ve muhabir arkadaşlar açısından bayramda çok yoğun bir çalışma dönemi olduğunu hep birlikte gözlemledik. Emeklerinize sağlık. Daha önce de açıkladığımız gibi biraz önce YSK’ya Hatay Büyükşehir ve Hatay İskenderun ilçe için ayrı ayrı tam kanunsuzluk iddiasıyla başvurumuzu yapmış durumdayız. Bu başvuruyu bizzat yapacağımı ve takip edeceğimi söylemiştim. Bu başvuruyu kendisi de Hataylı olan Genel Sekreterimizle, Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızla, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızla, Hatay’daki tüm itiraz süreçlerini bizzat yerinde takip eden Genel Başkan Yardımcılarımız Gökçe Gökçen ve Murat Bakan ile birlikte gerçekleştirdik. Tam kanunsuzluk başvurumuz herhalde YSK’ya tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusudur”

'Elimizdeki Kanıtları Okuyun, Seçimi 8 Kere İptal Edersiniz'

“Birazdan sadece 8 başlığına değineceğim meselenin herhangi bir tanesi tarafsız, siyasi baskılardan arındırılmış, sadece hukuk normlarına göre düşünülen, vicdan sahibi insanlarda seçimin yenilenmesi yönünde bir karar verme durumunu yaratacaktır. Hiç şüphe yok. Her birisi için YSK’nın geçmişte aldığı talebimize uygun kararlar mevcuttur. Her birisi için. Örnekleriyle, ekleriyle, bilgileriyle birlikte sunduk. Eğer 2019 31 Mart İstanbul seçimleri iptal edildiyse, bizim başvurumuzla Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir. İstanbul Büyükşehir seçiminin iptal gerekçesini okuyun, elimizdeki kanıtları okuyun, bu seçimi bir değil 8 kere iptal edersiniz. Kısaca bilgi verecek olursam, öncelikle kanuna aykırı olarak emniyet görevlilerinin ve zabıtaların seçim kurullarında görev yaptıkları, sandık kurulu başkanı oldukları ve memur üye olarak görevlendirildikleri ortadadır. Sabittir. Açıktır. Hal tam kanunsuzluk halidir.”

'3 Binden Fazla Ölü Seçmen Oy Kullanmış'

“İkinci ve önemli hususumuz. Hakkında kısıtlılık kararı bulunan 108 seçmeni biraz önce YSK’ya verdiğimiz dilekçenin ekinde sunduk. Ayrıca 3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır. Bununla ilgili kanıtlar torbaların, çuvalların içinde YSK’nın adalet dağıtacağı adalet terazisine konmak üzere beklemektedirler. CHP aleyhine sayım kararı alındığında, ‘Aradaki farktan çok geçersiz oy var, bakmalıyız’ demişlerdi. Aradaki farkın 15 katı geçersiz oy var. Kanuna göre geçersiz oyların ne için geçersiz olduğu mutlaka yazılmalıdır. Yazılmamıştır. Durum tam kanunsuzluk halidir. Ayrıca Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde belediye meclis üyesi adayı olan ve ilçe seçim kurulu üyesi olan kişiler kurul üyeliklerinden istifa etmedikleri halde seçimlerde aday olmuşlar. Seçimlerde partilerin yaptığı itirazlarda bulunmuşlar. İtirazlara karar vermişler. Oy kullanmışlar, hatta bir tanesi kendi mazbatasını kendi imzalamıştır. Hal tam kanunsuzluğun daniskasıdır.”

'Hal, Tam Kanunsuzluk Hali'

“Yurtdışındaki tespit ettiğimiz seçmenler oy kullanmışlardır. Biz 300’e yakın seçmenin yurtdışında oy kullandığını, yurtdışında bulundukları o gün ispatlıyoruz. Oy kullanmadıklarının ispatı için çizelgeler açılmalıdır. Eğer gerçeği arayacaksak, bu kurul hakikaten peşinde koşacaksa ve adalet dağıtacaksa yurtdışında olduğunu ispatladığımız o seçmenlerin yerlerine oy kullanılmadığını imza föyleriyle yerine bakmak durumundadırlar. Yine Kırıkhan'da seçim sürerken çıkan bir arbedede sandıklar dağılmış, pusulalar saçılmış, seçim durdurulmuş, bir saat sonra sıfırdan başlıyoruz denmiş, o ana kadar kullanılan oylar, seçmenler kullandıkları oyların sadıkta olduğunu sanıp evlerine gitmişler ama o oylar kullanılamamıştır. Seçim öğlenin 11’inde yeniden başlatılmıştır. Hal tam kanunsuzluk halidir. Sıfır oy aldığımız sandıklarda maddi hataları sadece düzelttirerek fark 3 bin 900’den 2 bin 569’a inmişken, sadece maddi yazım hatalarını, tüm sandıkların bu denetime tabi tutulmasından doğal bir talep olamaz.”