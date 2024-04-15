AKP'li Mehmet Metiner'den Yiğit Bulut'u şok eden Ekrem İmamoğlu resti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından partisine yönelik ağır eleştirileriyle dikkat çeken eski AKP'li vekil Metiner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut'u şok edecek bir çıkış geldi.

AKP'li Mehmet Metiner'den Yiğit Bulut'u şok eden Ekrem İmamoğlu resti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından partisine yönelik ağır eleştirileriyle dikkat çeken eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut'u şok edecek bir çıkış geldi.

Yiğit Bulut'a İmamoğlu Yanıtı

Mehmet Metiner, "İmamoğlu yalnızca bir belediye başkanı değil, devletlûlerle yarışıp zafer kazanan bir lider! Siyaset, sonuçla anlamlıdır" dedi.

Sosyal Medyada Büyük Tartışma

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanlarından Yiğit Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz; Ekrem İmaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca, bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! NOT ALIN!!'' ifadelerini kullandı.

AKP'li Mehmet Metiner ise Bulut'un X hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, ''Tut ki doğru olsun. Bu kadar çok İmamoğlu vurgusu, bu kadar çok tehdit algısı, siyaseten hangi sonuçlara yol açtı? Geldiğimiz noktada hakikat şu: İmamoğlu yalnızca bir belediye başkanı değil, devletlûlerle yarışıp zafer kazanan bir lider! Siyaset, sonuçla anlamlıdır'' paylaşımında bulundu.

MHP'de değişim: Başkanlık Divanı'nı belli oldu MHP'de değişim: Başkanlık Divanı'nı belli oldu
CHP'den Kepez Belediyi Başkanı Kocagöz'ün tutuklama kararına tepki CHP'den Kepez Belediyi Başkanı Kocagöz'ün tutuklama kararına tepki
Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu... Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu...
Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi... Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi...
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı duyurdu, oran verdi: Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu! Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu
Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil
Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar da artacak Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı
Galatasaray, 3-2 mağlup oldu! Galatasaray, 3-2 mağlup oldu
Kozan'da İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti! Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiler İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti!