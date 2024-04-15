AKP'li Mehmet Metiner'den Yiğit Bulut'u şok eden Ekrem İmamoğlu resti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından partisine yönelik ağır eleştirileriyle dikkat çeken eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut'u şok edecek bir çıkış geldi.

Yiğit Bulut'a İmamoğlu Yanıtı

Mehmet Metiner, "İmamoğlu yalnızca bir belediye başkanı değil, devletlûlerle yarışıp zafer kazanan bir lider! Siyaset, sonuçla anlamlıdır" dedi.

Sosyal Medyada Büyük Tartışma

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanlarından Yiğit Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz; Ekrem İmaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca, bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! NOT ALIN!!'' ifadelerini kullandı.

AKP'li Mehmet Metiner ise Bulut'un X hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, ''Tut ki doğru olsun. Bu kadar çok İmamoğlu vurgusu, bu kadar çok tehdit algısı, siyaseten hangi sonuçlara yol açtı? Geldiğimiz noktada hakikat şu: İmamoğlu yalnızca bir belediye başkanı değil, devletlûlerle yarışıp zafer kazanan bir lider! Siyaset, sonuçla anlamlıdır'' paylaşımında bulundu.