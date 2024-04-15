MHP'de değişim: Başkanlık Divanı'nı belli oldu

MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

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MHP'de değişim: Başkanlık Divanı'nı belli oldu

MHP'nin Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

Toplantıda, MYK üyeleri arasından belirlenen yeni isimlerle birlikte Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter Yardımcısı görev değişikliği yaptı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın'ın yerine İlyas Topsakal, Pelin Yılık'ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Filiz Kılıç'ın yerine ise Zühal Topcu geldi.

Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan da görevini Vahit Kayrıcı'ya devretti.

MHP'de Başkanlık Divanı Belli Oldu

MHP'nin 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısından oluşan yeni Başkanlık Divanı şu şekilde:

Edip Semih Yalçın - Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Feti Yıldız - Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa Kalaycı - Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İsmail Faruk Aksu - Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İsmail Özdemir - Medya İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mevlüt Karakaya - Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İlyas Topsakal - Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İzzet Ulvi Yönter - Araştırma Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sadir Durmaz - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Selim Yurdakul - Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yaşar Yıldırım - Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Zühal Topcu - Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İsmet Büyükataman - Genel Sekreter

Vahit Kayrıcı - Genel Sekreter Yardımcısı

Tamer Osmanağaoğlu - Genel Sekreter Yardımcısı

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