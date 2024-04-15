İBB Meclisi'nde yeni dönem: Başkanvekilliği seçimlerini CHP'li adaylar kazandı

İBB Meclisi bugün yeni döneminin açılışını yaptı. Meclisin ilk toplantısında yapılan 1. ve 2. başkanvekilliği seçimini CHP'li isimler kazandı.

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İBB Meclisi'nde yeni dönem: Başkanvekilliği seçimlerini CHP'li adaylar kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi sonrası yeni döneminin açılışını bugün yaptı.

İBB Meclisi, 184 CHP'li, 130 AKP'li ve 2 MHP'li üyeden oluşuyor.

Meclisi'nin ilk toplantısında üyeler, 1. ve 2. başkanvekilliği seçimi için oylama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. başkanvekilliği seçiminde CHP'nin adayı Nuri Aslan'ın, 129 oy alan AKP'li rakibi Ahmet Bilal Kıymaz'ı 184 oyla geçerek kazandığını açıkladı.

CHP'nin 2. başkanvekili seçimini de kazandığı belirtildi.

CHP'nin adayı Gökhan Gümüşdağ 182 oy alarak, 117 oy alan AKP'li Faruk Gökkuş'u geride bıraktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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