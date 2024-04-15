MHP'nin 'A Takımı'nda yer alacak isimler belli oldu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanan yeni yönetim kurulu, Başkanlık Divanını belirledi.

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MHP'nin 'A Takımı'nda yer alacak isimler belli oldu!

MHP’de belirlenen yeni yönetim kurulu ilk kez bir araya gelirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı da belli oldu.

Başkanlık Divanı’nda görev alacak isimler ise şöyle açıklandı:

Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın,

Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız,

Siyasi işler, parlamento ve yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı,

Ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu,

Medya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir,

Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya,

Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal,

Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yöter,

Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz, Aile,

kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul,

Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım,

Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal Topçu,

Genel sekreter İsmet Büyükataman,

Genel sekreter yardımcısı Vahit Kayrıcı, genel sekreter yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu

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MHP Devlet Bahçeli Feti Yıldız
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