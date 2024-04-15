CHP heyetinden Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki: 'Mazbatayı hukuksuz bir şekilde teslim etmeyiz'

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki direğin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesine sebep olmasına ilişkin soruşturma sürerken, soruşturma kapsamında beş kişi tutuklandı



Tutuklananların arasında Kepez Belediye Başkanı CHP’li Mesut Kocagöz de yer aldı.

CHP heyeti, Kocagöz’ün tutuklanmasının ardından Antalya Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaparak, 'Hukuksuzluğa son verin' çağrısında bulundu.





CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, demokrasiye sahip çıkmanın ve verilen oylara sahip çıkmanın önemini vurgulayarak “Demokrasiye sahip çık, verdiğin oylara sahip çık” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, özetle şunları kaydetti:

“Çok acı bir olay yaşandı. Haberi aldıktan sonra yaklaşık 26 saat boyunca kurtarma çalışmalarına katıldık. Tek isteğimiz oradaki vatandaşlarımızın kurtarılmasıydı. Ancak dinlenmeden ifade almak için çağırıldı ve sonra aniden altta ekip otosu aşağıda bekliyordu. Bilgi edinmek için çağırılan belediye başkanımız haksız bir şekilde tutuklandı

“30 yıl sonra yüzde 50 ile seçilen belediye başkanımıza hazımsızlık vardır. Artık seçilen belediye başkanlarımıza mahkemeler birilerinin baskısıyla karar vermesin. Değerli yargıçlara sesleniyorum, bu hukuksuzluğa son verin. Belediye başkanı seçilmiştir, onun yeri hapishane değil belediye binasıdır. CHP olarak gerekirse belediye adliye önünde günlerce nöbet tutarız. Alnımızın akıyla kazanmış olduğumuz mazbatayı hukuksuz bir kararla teslim etmeyiz. Dosyayı okuyun, delillere bakın.

İstifadan sonra 3 kez bakım yapılmış. Sanayi teknoloji onay vermiştir. Hakkımız, Antalya’nın Kepez halkının hakkını kimselere yedirmeyiz”

SUÇLAMALAR NELER?

Kocagöz, teleferiğin bağlı olduğu ANET’in genel müdürü olduğu döneme ilişkin suçlanıyor.

Tutuklanan Mesut Kocagöz, mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol, Megatower Serdar Tezcan ve Serkan Yellice’ye “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi.